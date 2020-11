Bruno Conti commuove: in ginocchio a Napoli per Diego

La Redazione24

,

domenica 29 Novembre 2020.

Bruno Conti commuove: in ginocchio a Napoli per Diego

Il dirigente della Roma si è recato ai Quartieri Spagnoli di Napoli per recare omaggio proprio a Maradona, davanti al murale a lui dedicato. Bruno Conti è arrivato con una corona di fiori dove c’era disegnato un gigantesco numero dieci, ha deposto i fiori davanti all’immagine di Diego e si è inginocchiato a pregare per la scomparsa della leggenda argentina.



