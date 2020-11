È un Milan trita-record! Miglior partenza dall’epoca dei 3 punti e in gol da 29 gare di fila

È un Milan trita-record! Miglior partenza dall’epoca dei 3 punti e in gol da 29 gare di fila La squadra di Pioli, ancora fuori per coronavirus, continua a rastrellare primati. Non perde in campionato dall’8 marzo scorso e corre più veloce dei Milan scudettati di Allegri e Ancelotti continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

domenica 29 Novembre 2020.

È un Milan trita-record! Miglior partenza dall’epoca dei 3 punti e in gol da 29 gare di fila

La squadra di Pioli, ancora fuori per coronavirus, continua a rastrellare primati. Non perde in campionato dall’8 marzo scorso e corre più veloce dei Milan scudettati di Allegri e Ancelotti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA