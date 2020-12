Crotone, celebrazioni in onore di Santa Barbara: Provvedimenti viabilità cittadina

La nota dell’Ufficio Viabilità del Comune di Crotone

La Redazione

Crotone,

martedì 01 Dicembre 2020.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni in onore di S. Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, per giorno 4 dicembre 2020, su tutta piazza Duomo dalle ore 8.30 sino a termine evento e cessate esigenze, fatta eccezione delle auto a servizio delle autorità civili e militari di ogni ordine.

Inoltre, al fine di consentire lavori a cura di Elettrosud, è istituito fino al 31 dicembre 2020 dalle ore 7.30 alle ore 17.30 un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dall’incrocio tra via Leonardo Gallucci con via Antonio Gramsci fino alla rotatoria di accesso al parcheggio cimitero direzione Capo Colonna

© RIPRODUZIONE RISERVATA