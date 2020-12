Lukaku-Lautaro, tocca a voi: con loro l’Inter parte sempre 1-0

Lukaku-Lautaro, tocca a voi: con loro l’Inter parte sempre 1-0 In Europa la coppia produce più di un gol a partita. Conte: “Vincere ora per restare in vita” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 01 Dicembre 2020.

Lukaku-Lautaro, tocca a voi: con loro l’Inter parte sempre 1-0

In Europa la coppia produce più di un gol a partita. Conte: “Vincere ora per restare in vita”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA