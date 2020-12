Suarez, per l’esame farsa sospesa la rettrice dell’Università e indagati dirigenti Juve

Suarez, per l'esame farsa sospesa la rettrice dell'Università e indagati dirigenti Juve Otto mesi di sospensione per la rettrice dell'Università per stranieri Giuliana Grego, il direttore Simone Olivieri e i professori che esaminarono l'uruguaiano. Dirigenza Juve "attivata" per "accelerare" il riconoscimento della cittadinanza italiana

venerdì 04 Dicembre 2020.

Otto mesi di sospensione per la rettrice dell’Università per stranieri Giuliana Grego, il direttore Simone Olivieri e i professori che esaminarono l’uruguaiano. Dirigenza Juve “attivata” per “accelerare” il riconoscimento della cittadinanza italiana



