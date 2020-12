Nasce nuovo circolo cacciatori della Libera Caccia a Cirò

Ad annunciarlo è l’Arch. Enzo Renda, presidente Provinciale ANLC KR

La Redazione

Cirò,

giovedì 10 Dicembre 2020.

Continua il

lavoro della Libera Caccia sul territorio Crotonese, ricostituendo la sezione

Comunale di Ciro´ guidata dal giovane Vincenzo Pugliese, ottimo cacciatore e

selecontrollore alla specie “Sus Scrofa”.

All´unanimita´ hanno eletto Presidente della sezione Comunale

di Ciro´ (KR), ricadente nell´ATC KR1, Vincenzo Pugliese, giovane impegnato

nello studio e nella sua passione della caccia che nutre da piccolo seguendo le

orme del padre, nonni, zii ed in

sinergia con la squadra cinghialai di cui lo stesso e´ parte integrante.

Il Presidente

Provinciale ANLC Kr, Arch. Enzo Renda

componente della stessa squadra del neo eletto e collega di selezione al

cinghiale, e´ fiero di questa scelta all´unanimita´ da

parte dei presenti per aver individuato un ragazzo giovane e con tanta voglia

di fare nell´ambito venatorio.

Il neo

presidente punta molto sul controllo programmato del cinghiale ma senza

tralasciare le altre forme di caccia proponendo un lancio di coturnici sul

territorio Cirotano, in quanto la stessa idea messa in atto qualche anno fa dal

Presidente Regionale ANLC ing. Franco Felicetta ed il Presidente Provinciale ANLC Arch.

Enzo Renda, avendo un riscontro in quanto nella zona si vede la presenza di

qualche esemplare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA