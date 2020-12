LIVE Inter-Spezia 0-0: LuLa in attacco, out Vidal e Farias

LIVE Inter-Spezia 0-0: LuLa in attacco, out Vidal e Farias Lukaku e Lautaro guidano il 3-5-2 nerazzurro: panchina per Vidal. I liguri di Italiano e di Agoumé (prestato proprio dall’Inter, in panchina) si affidano a Nzola con Farias e Gyasi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 20 Dicembre 2020.

Lukaku e Lautaro guidano il 3-5-2 nerazzurro: panchina per Vidal. I liguri di Italiano e di Agoumé (prestato proprio dall’Inter, in panchina) si affidano a Nzola con Farias e Gyasi



