Milan a pezzi: con la Lazio Calhanoglu torna in mediana?

Milan a pezzi: con la Lazio Calhanoglu torna in mediana? Kessie e Bennacer out, Tonali quasi: a Pioli in mezzo resta solo Krunic. Il turco dovrebbe arretrare, con Diaz sulla trequarti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 21 Dicembre 2020.

Milan a pezzi: con la Lazio Calhanoglu torna in mediana?

Kessie e Bennacer out, Tonali quasi: a Pioli in mezzo resta solo Krunic. Il turco dovrebbe arretrare, con Diaz sulla trequarti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA