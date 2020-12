Baggio, Vieri, Zanetti: i gol più belli dell’Inter in casa dell’Hellas

Baggio, Vieri, Zanetti: i gol più belli dell’Inter in casa dell’Hellas In vista della prossima sfida dei nerazzurri in campionato, rivediamo alcune delle reti più belle dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 22 Dicembre 2020.

Baggio, Vieri, Zanetti: i gol più belli dell’Inter in casa dell’Hellas

In vista della prossima sfida dei nerazzurri in campionato, rivediamo alcune delle reti più belle dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA