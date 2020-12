Crotone, Accordo Bper Banca-Marrelli Health: 300 tamponi gratuiti ai meno abbienti

Crotone,

mercoledì 23 Dicembre 2020.

Nella fase più delicata, in cui il tracciamento dei soggetti positivi è sempre più difficile da raggiungere, e in attesa che il vaccino allontani per sempre l’emergenza covid, BPER Banca e Marrelli Health mettono a disposizione gratuitamente trecento tamponi rapidi, verso altrettanti soggetti il cui reddito consente l’esenzione totale dal ticket.

“Non potevamo restare inermi – sottolinea Antonella Stasi, presidente del Gruppo Marrelli – è un piccolo contributo verso quanti soffrono doppiamente la difficile situazione che stiamo vivendo tutti. Da una parte il pericolo innescato dalla pandemia, dall’altra la crisi economica che colpisce soprattutto chi ha meno”.

Una missione raccolta dall’Istituto di credito emiliano, che nasce e si sviluppa “in sinergia con il territorio sul quale opera – aggiunge Luigi Zanti, Responsabile regionale Calabria-Sicilia Bper Banca – lo abbiamo sempre fatto, continueremo a farlo; soprattutto in momenti particolari come questo, in cui investiamo in fiducia e vicinanza verso quanti vivono serie difficoltà ”.

La clinica crotonese accetterà 300 prenotazioni da coloro che esibiranno l’esenzione dal ticket per basso reddito. Potranno prenotarsi telefonicamente, inoltrando un whatsapp, o anche attraverso la pagina facebook del Marrelli Hospital.

