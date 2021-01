Rigore di Kessie e perla di Leao: il Milan in 10 non molla la vetta. K.o. un bel Benevento

Rigore di Kessie e perla di Leao: il Milan in 10 non molla la vetta. K.o. un bel Benevento I rossoneri rispondono all’Inter con un gol per tempo e nonostante il rosso a Tonali. Pali di Insigne, Calhanoglu e Kessie. La squadra di Pippo Inzaghi sbaglia anche un rigore con Caprari continua a leggere su […]

La Redazione24

,

domenica 03 Gennaio 2021.

Rigore di Kessie e perla di Leao: il Milan in 10 non molla la vetta. K.o. un bel Benevento

I rossoneri rispondono all’Inter con un gol per tempo e nonostante il rosso a Tonali. Pali di Insigne, Calhanoglu e Kessie. La squadra di Pippo Inzaghi sbaglia anche un rigore con Caprari



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA