Nominato il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Crotone

Il circolo cittadino di FDI, completata la fase del tesseramento, inizia la sua fase organizzativa

La Redazione

Crotone,

martedì 05 Gennaio 2021.

De Simone e Malena

Il Commissario cittadino Giuseppe Malena ha inteso nominare un direttivo che lo aiuterà nell’elaborare e indicare le linee guida del partito nella città di Crotone.

Oltre al neo eletto consigliere comunale Andrea Tesoriere, faranno parte del direttivo cittadino Anna Lorenti (vice commissario), Valentina Borrelli, Roberta Vuozzo, Ruggero Capuano e Gianni Iaconis. Inoltre Loriana Macrì, sentito il Coordinatore Provinciale Michele De Simone, è stata nominata referente delle Contrade Nord.

Durante il primo coordinamento il direttivo procederà a nominare i responsabili dei dipartimenti e dei laboratori tematici che avranno il compito di coadiuvare il coordinamento cittadino sia nella fase organizzativa che in quella propositiva.

Fratelli d’Italia Crotone vuole contribuire ad elevare il livello del dibattito politico, continuando ad essere presente sul territorio e radicandosi ancor di più in una città in cui la destra per troppi anni ha avuto un ruolo marginale.

