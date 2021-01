Super Benevento: ribalta il Cagliari in 3 minuti e vola in classifica

Super Benevento: ribalta il Cagliari in 3 minuti e vola in classifica Nona gara di A di fila senza vittorie per i sardi di Di Francesco, in vantaggio con Joao Pedro: pari dell’ex Sau (che non esulta), rete decisiva di Tuia. Debutto amaro per Nainggolan: gol annullato dopo 2′ a Pavoletti, nel finale espulso Nandez […]

La Redazione24

,

mercoledì 06 Gennaio 2021.

Super Benevento: ribalta il Cagliari in 3 minuti e vola in classifica

Nona gara di A di fila senza vittorie per i sardi di Di Francesco, in vantaggio con Joao Pedro: pari dell’ex Sau (che non esulta), rete decisiva di Tuia. Debutto amaro per Nainggolan: gol annullato dopo 2′ a Pavoletti, nel finale espulso Nandez



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA