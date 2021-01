Gigio “firma” lo scudetto: Champions e bonus sono la spinta per il rinnovo

La Redazione24

,

martedì 12 Gennaio 2021.

Gigio “firma” lo scudetto: Champions e bonus sono la spinta per il rinnovo

Il club vuole blindare Donnarumma per essere più sereno nella corsa al titolo. Ballano tre milioni, ma l’intesa c’è. E Raiola non forza…



