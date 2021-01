Vidal, l’uomo del destino: “Abbiamo battuto i migliori, lotteremo fino in fondo”

Vidal, l’uomo del destino: “Abbiamo battuto i migliori, lotteremo fino in fondo” Il grande ex ritrova il gol in A dopo 2087 giorni proprio contro la Juve: “L’Inter ha dimostrato di essere da vertice. Una vittoria che dà fiducia a tutti” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

