martedì 19 Gennaio 2021.

Ibra, serata magica tra rigori, gol e liti: “E con Mandzukic saremo in due a fare paura!”

Lo svedese a Cagliari calcia dal dischetto con Kessie in campo. Ed è alla quinta doppietta e alla nona gara di fila in gol da titolare. “Potevo fare il terzo…”



