Il Napoli è fantasia: Lozano-Insigne, missione Supercoppa

martedì 19 Gennaio 2021.

Segnano ma non solo: i loro tagli possono mettere in crisi la Juve. Lorenzo a caccia del gol numero 100, mentre il messicano non sbaglia mai le prime volte



