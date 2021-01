Problematiche zootecniche del crotonese, incontro in Cittadella regionale

Le problematiche zootecniche del crotonese sono state al centro di un incontro/confronto, che si è svolto lunedì 18 gennaio nella sede della Cittadella della Regione Calabria

Catanzaro,

martedì 19 Gennaio 2021.

Un incontro/confronto, con la presenza dell’Assessore Gianluca Gallo, della Consigliera regionale Flora Sculco, del Presidente ff della Provincia di Crotone Simone Saporito, del Direttore del Dipartimento agricoltura Giacomo Giovinazzo, del Presidente dell’Apz Franco Barretta, del Presidente di Bovincalabria Pietro Greco e di una nutrita rappresentanza di allevatori.

Dopo aver illustrato le questioni più urgenti riguardanti il comparto della zootecnia da carne, quali le difficoltà a reperire il foraggio per le mandrie, le difficoltà relative alle vendite, le problematiche legate ai predatori, l’Assessore ha assicurato i convenuti che saranno predisposte le misure più opportune per dare risposte e ristori al mondo zootecnico. Per tutti sia per la parte istituzionali che per quella interessata, la zootecnia rappresenta un settore portante ed importante per l’economia regionale ma anche fondamentale per il ruolo che svolgono gli allevatori quali custodi dell’ambiente e della salute umana e, quindi,merita la massima attenzione. A breve seguiranno incontri con le parti per pianificare e intraprendere attività ed azioni che vedono la zootecnia e gli allevatori protagonisti.

