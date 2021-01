LIVE – Fiorentina, sogno Torreira. Il Torino bussa per Kouame

venerdì 22 Gennaio 2021.

L’arrivo di Kokorin fa cadere la candidatura di Felipe Anderson ma per ora i viola non cedono sull’ivoriano, col Verona che si è chiamato fuori, mentre granata, Eintracht e Schalke sperano ancora



