La Redazione24

domenica 31 Gennaio 2021.

Donnarumma eroe di Bologna: ora va blindato. Tonali, adesso si fa dura…

Se il Milan è uscito coi tre punti dal Dall’Ara, lo deve in buona parte al suo portiere in scadenza. In mediana è tornato Bennacer e Sandro ha perso una chance



