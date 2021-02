Furto in casa Icardi a Parigi: il bottino è da record

Furto in casa Icardi a Parigi: il bottino è da record I ladri sono entrati nell’abitazione dell’attaccante e di Wanda Nara mentre lui era in trasferta con il Psg. Sono stati portati via gioielli, orologi, accessori e capi di lusso. Avviata subito un’inchiesta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 01 Febbraio 2021.

Furto in casa Icardi a Parigi: il bottino è da record

I ladri sono entrati nell’abitazione dell’attaccante e di Wanda Nara mentre lui era in trasferta con il Psg. Sono stati portati via gioielli, orologi, accessori e capi di lusso. Avviata subito un’inchiesta



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA