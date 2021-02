Il caporeparto dei Vigili del Fuoco di Crotone va in pensione, commovente saluto dei colleghi

Schierati i mezzi dei Vigili del Fuoco per il saluto al Caporeparto dei vigili del fuoco Roberto Brunone

Crotone,

lunedĂŹ 01 Febbraio 2021.

Nella serata di domenica 31 gennaio 2021 al cambio turno, mezzi schierati per il saluto al Caporeparto dei vigili del fuoco Roberto Brunone.

Alle ore 20:00 i colleghi del del turno A con il consueto schieramento a sirene spiegate in occasione del suo ultimo giorno di lavoro hanno salutato il caporeparto che ha condiviso con la squadra gran parte della sua vita come una seconda famiglia, dal servizio di leva alla qualifica di caporeparto e caposezione il suo è stato un lungo periodo di condivisione, tra notti insonni e giornate infinite di lavoro, fianco e fianco con i colleghi.

Sotto la statua di Santa Barbara è stata poi consegnata una opera del maestro Michele Affidato, una colonna d’argento simbolo della nostra città con un pensiero scritto su targa da parte dei colleghi.

Al capo Roberto i migliori auguri.

