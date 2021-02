Storie di calcio (e fantacalcio): da Kokorin a Sanabria e Antov, ecco su chi puntare

La Redazione24

,

giovedì 04 Febbraio 2021.

Storie di calcio (e fantacalcio): da Kokorin a Sanabria e Antov, ecco su chi puntare

Settimana di aste per “riparare” a quanto fatto mesi fa, o magari per rinforzarsi da primi della classe. Il russo della Fiorentina è il colpo a effetto che intriga, Zirkee la scommessa low cost e Strootman la certezza. Poi Dennis Man, Sanabria, Gaich. Dieci consigli per non sbagliare



