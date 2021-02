Autobus in fiamme, salvi passeggeri e conducente

Società avvia inchiesta amministrativa per accertare cause

Palmi,

venerdì 12 Febbraio 2021.

E’ successo ieri, un incendio si √© sviluppato, per cause in corso d’accertamento, su un pullman delle Ferrovie della Calabria in servizio sulla tratta Palmi – Delianuova.

    Nessuno dei passeggeri ha riportato conseguenze.

¬†¬†¬† Le fiamme hanno avuto origine dal vano motore. Nonostante l’intervento dell’autista e dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti, il mezzo √® andato completamente distrutto.

¬†¬†¬† L’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo Martino, ha disposto un’inchiesta amministrativa interna allo scopo di accertare le cause dell’accaduto.

¬†¬†¬† Per garantire la regolare programmazione delle corse nella zona del comprensorio di Gioia Tauro √® stato disposto l’impiego di un autobus sostitutivo. (ANSA).

