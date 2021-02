Incidente sulla SS106 al bivio di Strongoli Marina, 3 feriti

Intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Strongoli,

venerdì 12 Febbraio 2021.

Squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina è intervenuta alle ore 11.30 per uno scontro fra una fiat punto e una jeep renegade al bivio di Strongoli marina ss 106 al km 265+200.

I due occupanti della jeep erano già fuori dalla vettura mentre il conducente della punto veniva estratto dai vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 e condotto in ambulanza .

Tutte e tre i feriti venivano trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

