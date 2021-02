Rodriguez ispira per Leday e Punter: così l’Olimpia ha schiantato Reggio Emilia

Rodriguez ispira per Leday e Punter: così l’Olimpia ha schiantato Reggio Emilia Nella gara dei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia di basket, l’Olimpia Milano si sbarazza per 80-52 della Unahotels Reggio Emilia. Guarda gli highlights continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 12 Febbraio 2021.

Nella gara dei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia di basket, l’Olimpia Milano si sbarazza per 80-52 della Unahotels Reggio Emilia. Guarda gli highlights



