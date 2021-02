Klopp non si arrende: “Io via? Non ho bisogno di una pausa”

La Redazione24

,

lunedì 15 Febbraio 2021.

Klopp non si arrende: “Io via? Non ho bisogno di una pausa”

Il tedesco, che vive un momento difficile in campo e fuori, risponde alle voci su possibili dimissioni: “Sono pieno di energie”



