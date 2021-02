Ricciardo: “In McLaren perché il progetto è solido”. Norris: “Con Daniel ci spingeremo”

lunedì 15 Febbraio 2021.

Ricciardo: “In McLaren perché il progetto è solido”. Norris: “Con Daniel ci spingeremo”

L’australiano carico per la nuova sfida: “Vogliamo tornare in alto, io punto a tornare stabilmente sul podio”. Lando: “Da un pilota che ha vinto molto posso imparare, sarà un vantaggio anche per il team”



