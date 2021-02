La gioia di Marta Bassino: ecco come l’azzurra ha vinto il parallelo

La gioia di Marta Bassino: ecco come l’azzurra ha vinto il parallelo La 24enne piemontese Marta Bassino ottiene in finale lo stesso tempo dell’austriaca Katharina Liensberger, anch’essa medaglia d’oro, dopo aver superato ai quarti Federica Brignone e in semifinale la francese Worley continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 16 Febbraio 2021.

