Il derby di Elliott e Suning. Paolillo: "Quella mia provocazione della fusione…" Ne parliamo con i giornalisti della Gazzetta Marco Iaria e Carlo Angioni e l'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo. Poi ci spostiamo sulle opinioni dei tanti ex, da Giovanni Galli a Panucci e Riccardo Ferri, e andiamo sui campi, con le ultime grazie

venerdì 19 Febbraio 2021.

Ne parliamo con i giornalisti della Gazzetta Marco Iaria e Carlo Angioni e l’ex amministratore delegato dell’Inter, Ernesto Paolillo. Poi ci spostiamo sulle opinioni dei tanti ex, da Giovanni Galli a Panucci e Riccardo Ferri, e andiamo sui campi, con le ultime grazie a Marco Pasotto per il Milan e Francesco Fontana per l’Inter



