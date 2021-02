Luna Rossa c’è, ma Team Uk non molla: 5-1, la Prada Cup continua

Italiani e inglesi vincono una regata ciascuno. Ancora decisive le partenze. Alla barca di Max Sirena servono ancora due successi per andare in Coppa America

La Redazione24

,

sabato 20 Febbraio 2021.

Italiani e inglesi vincono una regata ciascuno. Ancora decisive le partenze. Alla barca di Max Sirena servono ancora due successi per andare in Coppa America



