La Redazione24

,

lunedì 22 Febbraio 2021.

“Toro” Martinez + Big Rom: che posto hanno tra le coppie gol della storia nerazzurra?

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez con 17 e 13 gol sono la coppia più prolifica in Italia, la seconda in Europa (alle spalle solo di Lewandowski e Muller). I due attaccanti nerazzurri si trovano a meraviglia come hanno anche dimostrato nel derby con il Milan. Ecco alcune delle migliori coppie gol della storia dell’Inter (Di A. Lo Re)



