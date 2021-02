Da pazza a gruppo: il primato dell’Inter nasce così. Ibra, prima San Siro poi Sanremo

martedì 23 Febbraio 2021.

Da pazza a gruppo: il primato dell’Inter nasce così. Ibra, prima San Siro poi Sanremo

Il fattore Conte c’è stato, certo. E in assenza dell’azionista (Zhang ormai è in Cina da mesi) il club nerazzurro ha fatto da sé. In casa rossonera invece, tiene banco il caso del suo centravanti…



