“Buoooongiornooo Atalanta”. Gli amici raccontano Willy: come il sole nello spogliatoio L’ex Primavera ivoriano scomparso per un tumore a 21 anni nel ricordo degli ex compagni: “Era sempre allegro, quando cercava di parlare italiano ti faceva morire. Portarlo fuori? Quasi impossibile, pensava solo al calcio” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 24 Febbraio 2021.

L’ex Primavera ivoriano scomparso per un tumore a 21 anni nel ricordo degli ex compagni: “Era sempre allegro, quando cercava di parlare italiano ti faceva morire. Portarlo fuori? Quasi impossibile, pensava solo al calcio”



