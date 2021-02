Fonseca, il Milan può attendere: “Attenti al Braga”. El Sha: “Totti? Un onore…”

La Redazione24

,

mercoledĂŹ 24 Febbraio 2021.

Fonseca, il Milan può attendere: “Attenti al Braga”. El Sha: “Totti? Un onore…”

Domani il club giallorosso ritrova la squadra portoghese sconfitta in trasferta 2-0. Ma il tecnico non si fida. CosĂŹ come l’ex attaccante rossonero non pensa che la squadra di Pioli cche domenica si ritroverĂ contro sia in crisi: “Stanno facendo un ottimo campionato…”



