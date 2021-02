Gli studenti del “Pertini Santoni” di Crotone brillano anche con la DAD e conquistano il Podio nazionale

Lo rende noto la Prof.ssa Ornella Pegoraro, Referente Progetti Europei

La Redazione

Crotone,

giovedì 25 Febbraio 2021.

I ragazzi della seconda AT (Indirizzo Turistico) del “Pertini-Santoni” si sono classificati al terzo posto assoluto della selezione relativa al Progetto WiseMind, che rientra nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) ed è rivolto alle istituzioni scolastiche del Secondo Ciclo, per il coordinamento e la gestione di azioni di formazione e potenziamento delle competenze degli studenti, attraverso metodologie didattiche innovative. Ente capofila del progetto, a cui hanno partecipato 50 scuole, è stato l’Istituto d’Istruzione Superiore “Gae Aulenti” di Biella.

Il progetto è stato strutturato in 3 Fasi: percorso formativo blended WiseMind, Concorso Call For Ideas ed il Festival Finale, che a causa della pandemia non si è potuto svolgere. L’iniziativa ha avuto la finalità di promuovere l’innovazione, attraverso la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo dell’imprenditorialità individuale e collettiva, premiando i progetti ritenuti più meritevoli.

L’obiettivo era quello di sensibilizzare la comunità scolastica alla conoscenza delle basi della digitalizzazione, attraverso la fruizione di una specifica piattaforma di e-learning. Gli studenti accompagnati dalla docente referente prof.ssa Vincenza Pellegrino e coadiuvati dall’Ing. Giuseppe Bassis (loro insegnante) hanno così potuto acquisire le competenze pratiche e trasversali, tipiche di un percorso object oriented. In particolare, il progetto si è proposto di avvicinare gli studenti e i docenti alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e di aiutarli a sviluppare l’attitudine creativa a risolvere problemi, incoraggiandoli ad elaborare, grazie alla tecnologia, idee e soluzioni idonee ad affrontare le questioni sociali che li coinvolgono direttamente.

Le Idee Progettuali concernenti vari argomenti (Artisans & New Craft, Energy & Sustainability, Fashion & Wearables, Food & Agriculture, Games, Home Automation, Kids & Education, Music & Sound, Robotics e Wellness & Healthcare) sono stati valutati in base a criteri di Creatività e originalità , Utilità , Tecnologia utilizzata, Sostenibilità e realizzabilità .

I ragazzi che hanno anche  portato a termine il processo di Certificazione in Piattaforma Eipass sono stati premiati con un Kit di Intelligenza Artificiale (Robot Martino) e, visto l’entusiasmo e la passione con cui si sono impegnati, meritano il plauso e le congratulazioni dell’intero territorio. In un momento così delicato, nel quale la scuola è costretta ad operare in una grave situazione di emergenza, che preoccupa tutti, ci piace sperare che questo risultato positivo sia di buon auspicio per un repentino ritorno alla normalità , in cui i nostri studenti potranno tornare a misurarsi con successo in nuove sfide di crescita individuale e di acquisizione di nuovi saperi, magari in presenza e senza mascherine.Â

Prof.ssa Vincenza Pellegrino

