Crotone: incidente stradale in località papaniciaro sulla SS106, un ferito incastrato tra le lamiere

Intervento dei Vigili del Fuoco di Crotone

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

venerd├Č 26 Febbraio 2021.

Questa mattina intorno alle 08.40 una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone ├Ę intervenuta per incidente stradale in localit├á papaniciaro ss106, due auto coinvolte.

All’interno di una delle due autovetture i Vigili del fuoco hanno estratto una persone incastrata tra le lamiere, l’altra era gi├á in autombulanza, sul posto anche Polizia, Carabinieri, 118 e Anas.

