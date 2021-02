Ecco il nuovo Simmons: “Trump o Biden? No, di politica non parlo più”

La Redazione24

,

sabato 27 Febbraio 2021.

Ecco il nuovo Simmons: “Trump o Biden? No, di politica non parlo più”

Il 19enne americano della Trek-Segafredo parla dopo la sospensione dello scorso anno per un tweet giudicato a sfondo razziale: “Il mio compito è correre. Che bello essere in squadra con Nibali, campione come pochi”



