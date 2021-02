Ilic, il gioiello del Verona: dopo Pep vuole conquistare Pirlo

La Redazione24

,

sabato 27 Febbraio 2021.

Ilic, il gioiello del Verona: dopo Pep vuole conquistare Pirlo

Tutti i riflettori sono su Ivan Ilic: il centrocampista è arrivato in prestito al Verona dal Manchester City questa estate. Setti può riscattarlo per 12 milioni, ma il City può giocare la carte del contro-riscatto. Come finirà questa battaglia di mercato?



