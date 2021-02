Milan, che sofferenza! Gli highlights del pari con la Stella Rossa

Milan, che sofferenza! Gli highlights del pari con la Stella Rossa Il Milan pareggia in casa contro la Stella Rossa per 1-1 e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa league. Decidono i gol di Kessie e Ben Nabouhane. Guarda gli highlights continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 27 Febbraio 2021.

