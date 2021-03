Roma, 3 punti su 24 con le big. Fonseca: “Male l’approccio, gli errori si pagano”

La Redazione24

,

lunedì 01 Marzo 2021.

Roma, 3 punti su 24 con le big. Fonseca: “Male l’approccio, gli errori si pagano”

L’allenatore giallorosso analizza l’ennesimo k.o. in un big-match: “Il Milan ci ha creato problemi con il pressing, dobbiamo stare più attenti in fase di costruzione”. E sul rigore: “No comment, io non cerco scuse”



