“Un Poster per la Pace” il Lions Club Cirò Krimisa entra nelle Scuole Secondarie di primo grado

Il Lions Club, come da consuetudine, anche e soprattutto per l’anno sociale 2020-2021 è entrato nelle Scuole del nostro territorio per presentare ai ragazzi il Concorso Internazionale Lions: “Un Poster per la Pace”, con l’intento di continuare a sensibilizzare i giovani ai concetti di pace, fratellanza, tolleranza e rispetto

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 01 Marzo 2021.

Nei quattro Istituti Comprensivi che hanno partecipato al concorso: “Casopero” e “Filottete” di Cirò Marina, e gli Istituti “Lilio” di Cirò e di Crucoli, è stato presentato il tema dell’anno in corso: “La Pace attraverso il servizio”, meravigliosamente interpretato dagli studenti, che non si sono fermati, nonostante la diffusione del Covid19 abbia condotto durante lo svolgimento del Concorso, alla chiusura degli istituti scolastici, nei mesi di ottobre e novembre, ed hanno contribuito alla riuscita del nostro amato Service, ultimando in tempo utile i loro elaborati per consegnarli alla Responsabile della X Circoscrizione del Distretto Lions 108 YA, Mariolina De Franco.

Il 26 e 27 Febbraio in occasione del X Congresso d’Inverno del Distretto Lions 108 YA, durante la premiazione ufficiale del concorso “Un Poster per la Pace”, il primo premio distrettuale è stato assegnato, in ex aequo con altri due club del Distretto, al Lions Club Cirò Krimisa e al poster di Gaia Pugliese, studentessa al terzo anno della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Casopero. La presidente del service, Mariolina De Franco, ha riportato la motivazione della scelta di questo elaborato, che raffigura, con marcata accuratezza nei particolari, un bellissimo violino adagiato sulle acque del nostro mare Jonio con alle spalle Cirò Marina e le sue case, tante colombe e infinite note musicali che si sprigionano dallo strumento per espandersi nel cielo ed indicano l’amorevole servizio che la Musica dà al mondo nel lenire le ansie, la solitudine, il dolore che in questo terribile periodo di Pandemia in particolare, affliggono tutti noi.

Una gran bella soddisfazione per il Lions Club Cirò Krimisa, per il presidente Antonio Gallella e per i Soci tutti che hanno ringraziato calorosamente tutti coloro che hanno reso possibile la partecipazione del club al Concorso, dalla vincitrice, la bravissima Gaia Pugliese iscritta alla classe III B, alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Graziella Spinali, che ha aperto le porte dell’istituto Casopero ai Lions, alla specialist distrettuale Marina Latella, per la fattiva collaborazione, il supporto e la presenza costanti, ma anche alla prof.ssa di Arte e immagine, Luigina De Marco che ogni anno dà la sua piena disponibilità per l’attuazione di questo service. Un grazie di cuore agli alunni, ai docenti ed ai Dirigenti scolastici delle altre tre scuole che hanno arricchito il concorso con i loro elaborati, e non per ultimo, al governatore del distretto, Antonio Marte e al comitato esaminatore del Concorso.

Filomena Zungri, Presidente Comunicazioni Marketing, Lions Club Cirò Kirmisa

