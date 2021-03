Al via la campagna vaccinale contro il Coronavirus per le Forze dell’Ordine

Già dalla giornata di ieri sono partite le prime vaccinazioni Astrazeneca per gli operatori della Polizia di Stato, così come per le altre Forze di Polizia della provincia di Crotone

Comunicato della Questura

Crotone,

martedì 02 Marzo 2021.

L’avvio della campagna è stato coordinato in una serie di riunioni presiedute dal Prefetto di Crotone, con la Direzione dell’ASP di Crotone.

L’adesione alla campagna in questa fase iniziale è stata quasi totale, ad eccezione di alcune donne e uomini che hanno avuto la necessità di temporeggiare per via di delicati quadri clinici, accogliendo comunque con entusiasmo la possibilità di vaccinarsi non appena sarà possibile.

Attualmente in Provincia i casi attivi sono 153, di cui 9 ricoverati in reparto e 144 in isolamento domiciliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA