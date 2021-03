Ibra: “Dopo 3 ore fermo in autostrada, ho bloccato un motociclista: ‘portami a Sanremo!'”

Ibra: “Dopo 3 ore fermo in autostrada, ho bloccato un motociclista: ‘portami a Sanremo!’” Zlatan Ibrahimovic è rimasto bloccato in autostrada mentre stava raggiungendo Sanremo per la terza serata del Festival. Lo svedese è sceso dall’auto e ha chiesto un passaggio ad un motociclista. Ecco il divertentissimo racconto sul palco dell’Ariston. Il video completo su […]

venerdì 05 Marzo 2021.

Ibra: “Dopo 3 ore fermo in autostrada, ho bloccato un motociclista: ‘portami a Sanremo!'”

Zlatan Ibrahimovic è rimasto bloccato in autostrada mentre stava raggiungendo Sanremo per la terza serata del Festival. Lo svedese è sceso dall’auto e ha chiesto un passaggio ad un motociclista. Ecco il divertentissimo racconto sul palco dell’Ariston. Il video completo su Raiplay.it



