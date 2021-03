Maravilla Sanchez: sinistro e destro per far volare l’Inter

venerdì 05 Marzo 2021.

Maravilla Sanchez: sinistro e destro per far volare l’Inter

L’Inter batte in trasferta il Parma e si porta a +6 sul Milan secondo. Decide la doppietta di Sanchez. In gol Hernani per i ducali (di A. Lo Re)



