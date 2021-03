Zlatan e l’assist del motociclista: “A10 bloccata, poi ho trovato un milanista…”

Zlatan e l’assist del motociclista: “A10 bloccata, poi ho trovato un milanista…” Il curioso retroscena raccontato dallo svedese, fermo per ore sull’autostrada bloccata per uno scontro fra tir: “Ho trovato un motociclista. Per fortuna era milanista…” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 05 Marzo 2021.

