Hoedt, un mani da rigore. C’è il penalty su Ramsey

Hoedt, un mani da rigore. C’è il penalty su Ramsey Al 24’ la palla finisce sul braccio del difensore laziale in area di rigore: l’arbitro Massa non sanziona, il Var non lo corregge. Ma le perplessità restano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 07 Marzo 2021.

Hoedt, un mani da rigore. C’è il penalty su Ramsey

Al 24’ la palla finisce sul braccio del difensore laziale in area di rigore: l’arbitro Massa non sanziona, il Var non lo corregge. Ma le perplessità restano



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA