Tonali ok per Manchester, Rebic e Theo più sì che no. E Ibra…

La Redazione24

,

lunedì 08 Marzo 2021.

In Europa League Pioli potrebbe ritrovare tre giocatori fondamentali. Zlatan ha fatto un controllo e il processo di guarigione procede senza complicazioni



