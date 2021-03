Lotteria degli scontrini: estratti 10 biglietti da 100 e 20 mila euro, niente vincite al sud

Sono stati estratti dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli i primi 10 vincitori della Lotteria degli scontrini che riceveranno un premio da 100mila euro ciascuno

giovedì 11 Marzo 2021.

Alle 13 dell’11 marzo sono stati sorteggiati i 10 «codici lotteria» che hanno vinto la prima estrazione della Lotteria degli scontrini, il concorso promosso dal governo per combattere l’evasione fiscale e incentivare l’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici: carte di credito e bancomat.

I codici vincenti del concorso di febbraio sono stati pubblicati da Adm sul proprio profilo Twitter. I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio.

Ecco l’elenco dei vincitori

Come sapere se si ha vinto

Per sapere se il proprio biglietto è stato estratto basta accedere al portale della Lotteria (che nella prima ora dopo l’estrazione sta mostrando alcune difficoltà causate dal numero elevato di connessioni). Sul portale, al termine di ogni estrazione, viene visualizzato lo scontrino cui corrisponde il biglietto estratto per ogni premio in palio. Chi si è registrato all’area riservata del portale troverà , in caso di vincita, un messaggio che rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamarlo. Dopo tre mesi, infatti, i premi non saranno più disponibili . Come si legge sul portale, i premi settimanali, mensili e annuali non reclamati nel termine previsto, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica la vincita anche tramite PEC (per chi la possiede e l’ha registrata sul portale della Lotteria) o raccomandata A/R.

Come richiedere il Codice

