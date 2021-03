La Signora cambia look: da Gosens a Locatelli e Milik, la Juve guarda al futuro

La Redazione24

mercoledì 17 Marzo 2021.

La Signora cambia look: da Gosens a Locatelli e Milik, la Juve guarda al futuro

Paratici ha messo nel mirino un uomo per ogni reparto, tra uomini in partenza e dubbi sulle conferme



